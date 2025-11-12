Recuperan en Nuevo Laredo camioneta con placas de Texas; tenía reporte de robo

Elementos de la Guardia Estatal recuperaron en Nuevo Laredo una camioneta que tenía reporte de robo en el extranjero, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

El reporte refiere que durante un recorrido de seguridad en la colonia Guerrero de Nuevo Laredo, los agentes estatales detectaron una camioneta Chevrolet Tahoe en aparente estado de abandono.

Al verificar el número de placas del estado de Texas en Plataforma México, se confirmó que la unidad contaba con reporte de robo en el extranjero, por lo que fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes.

La dependencia afirmó que el aseguramiento de esta unidad refuerza la coordinación entre autoridades mexicanas y agencias estadounidenses para combatir diferentes delitos. Este tipo de acciones son fundamentales para mejorar la seguridad en la región y prevenir el tráfico de vehículos robados.