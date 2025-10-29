Guardia Estatal recupera camioneta con reporte de robo en Nuevo Laredo

Un vehículo con reporte de robo fue recuperado por personal de la Guardia Estatal en Nuevo Laredo, mientras realizaban patrullajes preventivos, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

De acuerdo con el parte, los elementos hacían recorridos de seguridad y vigilancia cuando observaron una camioneta Nissan Kicks, color azul celeste, en aparente estado de abandono en la colonia Villas de San Miguel, en el municipio de Nuevo Laredo.

Tras verificar el número de serie en la Plataforma México, se confirmó que la unidad contaba con reporte de robo en el estado de Tamaulipas, por lo que fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT) para las investigaciones correspondientes.

La Guardia Estatal continúa realizando patrullajes para garantizar la seguridad de los ciudadanos en la región, y este tipo de acciones son parte de sus esfuerzos para combatir el robo de vehículos y otros delitos en Tamaulipas.