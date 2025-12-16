Avalan proyecto ejecutivo para ampliación de Puente Internacional Nuevo Laredo III

El Proyecto Ejecutivo para la ampliación del Puente Internacional Nuevo Laredo III, del lado mexicano, ya tiene el visto bueno por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, informó que se recibió la determinación de procedencia técnica del Proyecto Ejecutivo para la ampliación del Puente Internacional Nuevo Laredo III, del lado mexicano, una obra estratégica para la conectividad y el comercio internacional.

Mediante oficio emitido por la Dirección General de Desarrollo Carretero, la SICT notificó que el proyecto cumple con los criterios técnicos, normativos y de ingeniería requeridos, lo que permite avanzar hacia las siguientes etapas administrativas y operativas de este cruce fronterizo de alta relevancia para el país.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, señaló que esta determinación confirma el trabajo de planeación y coordinación institucional realizado para el desarrollo de infraestructura estratégica, con apego a la normatividad vigente y visión de largo plazo.

La ampliación del Puente Internacional Nuevo Laredo III permitirá incrementar la capacidad operativa para el tránsito de carga, mejorar los tiempos de cruce y fortalecer la infraestructura aduanera en una de las fronteras más dinámicas del comercio exterior de México, resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno de México y el Gobierno de Tamaulipas.