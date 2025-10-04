Dan 8 años de prisión a cinco hombres por portación de armas en Nuevo Laredo

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, obtuvo una sentencia condenatoria en contra de cinco hombres detenidos por portación de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Los sentenciados fueron identificados como Ángel “T”, René “T”, Juan “G”, Ramón “H” y Cristo “R”, quienes fueron capturados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mientras circulaban por la carretera Laredo–Ciudad Anáhuac, en el municipio de Nuevo Laredo.

De acuerdo con la carpeta de investigación, durante la revisión del vehículo en el que viajaban, los efectivos militares aseguraron cuatro armas largas, 2 mil 80 cartuchos, 94 cargadores y la unidad automotriz en la que se desplazaban. Ante estos hechos, los cinco individuos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) junto con el armamento incautado.

Prisión y pago de multa

Tras integrar las pruebas y presentar los elementos suficientes ante el juez, el MPF logró que se dictara sentencia condenatoria en su contra. Los acusados recibieron una pena de ocho años y seis meses de prisión, además del pago de una multa de 250 días, equivalente a 27 mil 142 pesos con 50 centavos, por los delitos de portación de armas de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La FGR destacó que este resultado forma parte de los esfuerzos permanentes para combatir los delitos del fuero federal y fortalecer la seguridad en el país.

Asimismo, la institución reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar de forma anónima o presencial cualquier actividad delictiva, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, a través del teléfono 899 921 9497 o directamente en sus oficinas ubicadas en la Carretera Reynosa–Monterrey Km 211.5, Colonia Lomas Real de Jarachina Norte en Reynosa, Tamaulipas.