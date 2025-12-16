Sentencian a feminicida

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, obtuvo fallo condenatorio de 38 años de prisión en contra de Miguel Ángel "S", por el delito de Feminicidio.

Un Juez de Control emitió la resolución después de que el hoy condenado y su defensa aceptaron su responsabilidad y someterse a un Procedimiento Abreviado por el citado delito, registrado el pasado 6 de octubre en la colonia Alanzas de este municipio.



