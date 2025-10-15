Apoya alcaldesa en explosión de colonia Infonavit

Tras registrarse una fuerte explosión presuntamente ocasionada por acumulación de gas en una vivienda de la colonia Infonavit, la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, acudió al lugar del siniestro para atender de manera directa a las familias afectadas y poner a su disposición todo el respaldo del Gobierno Municipal.

La alcaldesa supervisó personalmente el área donde ocurrió el incidente, acompañada por elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes actuaron de manera inmediata para sofocar el fuego, evitar su propagación y trasladar a las personas lesionadas a hospitales para su atención médica.

Durante su recorrido, Canturosas Villarreal dialogó con vecinos, familiares de los afectados y directivos del COBAT 01, plantel cercano al lugar de los hechos, con el objetivo de escuchar sus necesidades y coordinar las acciones necesarias para brindar apoyo integral a la comunidad.

Como parte de la respuesta inmediata, la presidenta municipal activó un protocolo de atención interinstitucional con la participación de las secretarías del Ayuntamiento, que dará acompañamiento y asesoría a los afectados; Obras Públicas, para el levantamiento de daños y reparaciones de infraestructura pública; Servicios Públicos Primarios, quienes llevarán la limpieza y retiro de escombro; Bienestar Social realizará un censo de las familias afectadas y Protección Civil, para evaluar los daños y garantizar que las familias afectadas reciban la ayuda correspondiente.

"Entendemos la angustia que hoy viven las familias afectadas, por eso quiero decirles que no están solas. Todo el aparato de gobierno está trabajando para su bienestar, para ayudarlas a salir adelante y devolverles la tranquilidad lo antes posible", señaló la alcaldesa.

La presidenta municipal reconoció la labor de los cuerpos de emergencia, quienes actuaron de inmediato para evitar la propagación del fuego y asegurar a las familias del sector que de inmediato fueron evacuadas para su protección.