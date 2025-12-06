Impulsan en jóvenes la Excelencia Digital

El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, anunció el cierre de la convocatoria del programa "Excelencia Digital", una iniciativa que impulsa el desarrollo académico y tecnológico de estudiantes de cuarto de primaria y primero de secundaria.

La presidenta municipal informó que se registraron 764 solicitudes, de las cuales 462 pertenecen a alumnos de cuarto de primaria y 302 a estudiantes de primero de secundaria, cifra que refleja la respuesta positiva de las familias y la confianza en los programas educativos que ha implementado esta administración.

Detalles del programa Excelencia Digital

Canturosas Villarreal destacó que "Excelencia Digital" se suma a una política pública sólida y consistente que ha marcado su gobierno: colocar la educación como pilar del desarrollo social y garantizar que la niñez y juventud cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar los retos de un mundo cada vez más digital.

"Ya cerramos la convocatoria del programa ´Excelencia Digital´ y recibimos 764 solicitudes. Este apoyo forma parte del compromiso del Gobierno Municipal con el fortalecimiento académico y el desarrollo digital de las niñas, niños y jóvenes de Nuevo Laredo. Estamos muy contentos de poder cumplirles y seguir impulsando con una educación a la altura de lo que exigen los tiempos", expresó la presidenta municipal.

Cifras de solicitudes en Nuevo Laredo

El programa consiste en la entrega de tabletas electrónicas, con el objetivo de que las y los estudiantes tengan acceso a tecnología que favorezca su aprendizaje, eleve su rendimiento escolar y les permita desarrollarse en igualdad de oportunidades.

Este programa se suma a los programas de becas, la entrega de guías escolares para estudiantes de primaria y secundaria, así como el apoyo de transporte escolar, la entrega de un kit de jardinería, el bono económico para maestros, así como una fuerte inversión en infraestructura.