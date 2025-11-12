Alumnos de Altamira ganan primer lugar en Feria Científica

Estudiantes de Tamaulipas pusieron en alto el nombre de México al obtener el primer lugar en la Feria Científica y Tecnológica Internacional (FerCyTec 2025), celebrada en la Universidad América, en Asunción, Paraguay, gracias a su proyecto "SEONIA", una aplicación móvil diseñada para promover la inclusión educativa mediante inteligencia artificial.

¿Qué es el proyecto SEONIA?

El equipo, integrado por Rubén Alexander Rodríguez Muñoz, Luis Jerónimo Loera y Víctor Eduardo Acosta Villalón, desarrolló esta herramienta digital que asiste a docentes en la adaptación del marco curricular y la personalización de actividades didácticas para estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), facilitando así entornos de aprendizaje más accesibles y equitativos.

Ellos son estudiantes de la carrera de Mecatrónica BIS de la Universidad Tecnológica de Altamira (UTALT) y además del reconocimiento internacional, obtuvieron su acreditación para participar en la Feria Brasileña de Iniciación Científica (FEBIC) 2026, donde presentarán nuevamente su innovadora propuesta.

¿Quiénes asesoraron el proyecto?

Bajo la asesoría de José Antonio Rodríguez Ahumada, docente del área de Mecatrónica de la universidad, el proyecto destacó entre más de 100 participantes nacionales e internacionales que compitieron tanto en la modalidad presencial como virtual.

La FerCyTec es un espacio académico y cultural que impulsa la investigación científica escolar, la innovación tecnológica y el intercambio internacional, promoviendo proyectos con base teórica y metodológica orientados a la solución de problemáticas reales desde un enfoque interdisciplinario.