Mejora Bienestar Animal

Al cierre del año, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Dirección de Bienestar Animal, consolidó una estrategia integral de atención y protección animal que tuvo un impacto directo en la vida de miles de perros y gatos, particularmente aquellos que se encontraban en situación de calle.

Durante el periodo anual, la Dirección de Bienestar Animal brindó un total de 22 mil 339 servicios, entre los que destacaron 1,552 consultas, 3,634 servicios médicos, 1,597 esterilizaciones realizadas en el Refugio Municipal y mediante campañas gratuitas, además de 33 cirugías y 66 tratamientos de quimioterapia, acciones que contribuyeron significativamente a mejorar la salud y el control de la población animal en la ciudad.

Mariza Zárate, titular de la dirección subrayó que las esterilizaciones fueron el principal programa de la dependencia, ya que permitieron atender de fondo la problemática del abandono, la cual fue una instrucción de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas.

"Con las esterilizaciones, que es nuestro principal programa, solo este año evitamos que nacieran en situación de calle alrededor de 25 mil perros", señaló, destacando el impacto preventivo y social de estas acciones.

A lo largo del año se atendieron 804 reportes ciudadanos, se realizaron 191 rescates, 107 adopciones responsables, 41 resguardos temporales y 24 pláticas de concientización, además de 14 mil 099 servicios otorgados a través del programa "Presidencia Cerquita de Ti", acercando la atención a las colonias y fortaleciendo la cultura del cuidado animal.

El Gobierno Municipal reiteró que, con estos resultados, Nuevo Laredo cerró el año con avances significativos en bienestar animal, refrendando su compromiso de continuar impulsando políticas públicas que protejan la vida, fomenten la tenencia responsable y construyan una ciudad más humana y solidaria.

DISMINUYEN TRAGEDIAS

El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo reportó una disminución considerable en el rescate de cuerpos en el río Bravo, como resultado de las acciones preventivas, de vigilancia y concientización implementadas de manera permanente por la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

El director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Diez de Pinos, informó que durante este año se realizaron cuatro rescates de cuerpos, cifra significativamente menor en comparación con 2024, cuando se registraron 11 casos, lo que representa una baja importante frente a años anteriores.

Fernández Diez de Pinos explicó que, por instrucción de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, se mantuvo una supervisión permanente en las márgenes del río, en coordinación con pescadores locales y autoridades estadounidenses, quienes alertan sobre posibles intentos de cruce desde el lado mexicano, permitiendo actuar de manera oportuna para disuadir a las personas.

Acciones de prevención en el río Bravo reportan menos tragedias en Nuevo Laredo.