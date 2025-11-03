Detienen en Nuevo Laredo a estadounidense por tratar de ingresar armas a México

En diversos operativos en Tamaulipas, elementos de las fuerzas federales y estatales hicieron detenciones de personas y aseguramientos de armas y vehículos con reporte de robo. En uno de ellos, detuvieron a un estadounidense que intentaba ingresar armamento por el puente internacional de Nuevo Laredo.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre los eventos relevantes del 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Operativos en la frontera de Tamaulipas

En el caso de Tamaulipas, informó que en Nuevo Laredo, en el Puente Internacional II Benito Juárez, elementos de Guardia Nacional en funciones de Aduanas, al inspeccionar un vehículo procedente de Dallas, Texas, Estados Unidos, detuvieron a una persona de nacionalidad estadounidense, le aseguraron ocho armas largas, dos armas cortas, 16 cargadores y 380 cartuchos.

Mientras que en Ciudad Mier, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal liberaron a cuatro personas privadas de la libertad, aseguraron un fusil Barrett, dos armas largas, 39 cargadores, 915 cartuchos, tres chalecos tácticos, dos placas balísticas y un vehículo con reporte de robo.

Además, en Camargo, elementos de Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal localizaron dos vehículos con reporte de robo, aseguraron un fusil Barrett, dos armas largas, 35 cargadores y 623 cartuchos.