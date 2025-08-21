Celebran a jóvenes con lucha libre

Con gran entusiasmo y ante la presencia de más de 500 espectadores, el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE) llevó a cabo la tercera edición de IMJUVEMANÍA, un espectáculo gratuito de lucha libre que se realizó en la Plaza de la Av. Iglesias Calderón, en la colonia Francisco Villa.

Como parte del programa de actividades por el Mes de las Juventudes, se inauguró el Campeonato Juvenil de Nuevo Laredo, disputado en una intensa Batalla Campal con la participación de 10 jóvenes luchadores locales.

La cartelera incluyó un total de cinco combates, donde también se defendieron títulos de talla binacional, entre ellos los campeonatos de Laredo, Texas, de la empresa Lucha Maniaks, así como los de la Selección Estatal de Lucha Libre (SELL), que brindaron al público un espectáculo lleno de emoción y energía.

De manera complementaria, el evento contó con un Bazar Joven, en el que más de 25 emprendedores neolaredenses exhibieron y comercializaron sus productos, impulsando así el talento y la creatividad de la juventud local.

El Gobierno Municipal, a través del IMJUVE, destacó que estas acciones buscan fortalecer la integración comunitaria, promover el deporte, la sana convivencia y dar un espacio de proyección a los talentos jóvenes de Nuevo Laredo, reafirmando el compromiso con el desarrollo integral de las y los jóvenes de la ciudad.