Recaudan útiles para niños en Nuevo Laredo

Con gran éxito se llevó a cabo el “Escuelatón 2025”, una jornada solidaria que reunió a cientos de ciudadanos, empresas, asociaciones civiles, organismos empresariales y colegios de profesionales, quienes atendieron la convocatoria del Gobierno Municipal y el Sistema DIF para donar útiles escolares a favor de niñas y niños de sectores vulnerables.

El evento se desarrolló en la explanada del Zoológico de Nuevo Laredo, donde uno a uno fueron llegando los vehículos cargados con donativos que incluyeron cuadernos, colores, lápices, plumas, pegamento, tijeras, juegos de geometría y otros artículos escolares que serán de gran ayuda para cientos de pequeños en este regreso a clases.

La secretaria de Bienestar Social, Liliana Arjona Barocio, destacó que este evento reafirma el espíritu solidario de la sociedad neolaredense y la visión de un gobierno cercano a la gente. “El Escuelatón refleja el compromiso de la administración que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas de trabajar hombro a hombro con la sociedad y la iniciativa privada por el bienestar de las familias”, subrayó.

El Gobierno Municipal y el Sistema DIF reiteraron su compromiso de unir esfuerzos con la comunidad para que ningún estudiante se quede sin las herramientas necesarias para continuar su educación.

Este esfuerzo se suma a otras acciones en materia educativa, como las becas de educación primaria, especial y universitaria, además de múltiples apoyos como el transporte escolar y la inversión en infraestructura educativa, que consolidan a Nuevo Laredo como una ciudad que apuesta al futuro a través de la educación.