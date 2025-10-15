Explota vivienda en Nuevo Laredo

Una mujer perdió la vida tras la explosión de una vivienda en la colonia Infonavit en Nuevo Laredo debido a la acumulación de gas. Tres personas más resultaron heridas.

El incidente se registró durante la mañana del martes en la colonia Infonavit de Nuevo Laredo. De acuerdo con la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, la explosión fue ocasionada por una acumulación de gas.

La vivienda afectada se encontraba deshabitada, sin embargo las casas contiguas resultaron con graves daños materiales. Además se informó que cuatro personas resultaron lesionadas, una de ellas, falleció en el hospital.

La alcaldesa informó que se trata de una mujer de nombre Ani Lu Aguilar Campos, vecina de la colonia Infonavit. "Mis oraciones y mi corazón están con su familia en este momento tan doloroso. Cuentan con todo mi apoyo y solidaridad ante esta lamentable situación".

La presidenta municipal dijo que se está atendiendo a las familias de la colonia Infonavit, levantando un censo de los daños junto con las áreas de Bienestar Social para conocer las afectaciones y brindar el apoyo necesario a cada vecino, así mismo Servicios Públicos Primarios y Obras Públicas realizó labores de limpieza y levantamiento de escombro.

Además anunció que se apoyará al Cobat, que se ubica cerca del sitio, con la reposición de ventanas para evitar que las clases se vean suspendidas. Se estima que este miércoles el área siniestrada ya quede completamente liberada.



