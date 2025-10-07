Asignan dos tramos para construcción de tren Saltillo-Nuevo Laredo tras licitación

Dos tramos del tren Saltillo-Nuevo Laredo ya fueron licitados y asignados a empresas contratistas, dijo la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la conferencia de hoy.

La mandataria brindó más detalles sobre el tren México-Nuevo Laredo, que tras la consulta que hizo en el Zócalo el pasado domingo, llevará el nombre de "Tren del Golfo del México".





"Ya licitó Saltillo-Nuevo Laredo, ya se asignaron dos tramos, en ese caso son empresas contratistas que van a hacer la obra".

La presidenta de México añadió que el próximo año se licitan los otros tramos.

"El que va a Nogales, hasta Guadalajara; y el que va a Nuevo Laredo, los tramos intermedios de Querétaro a San Luis Potosí, y así hasta Nuevo Laredo. Entonces, ya se va a iniciar, bueno, de hecho, ya se inició la construcción, ya hubo una parte de Saltillo-Nuevo Laredo, la que va hacia Monterrey, Saltillo-Monterrey".

Anuncia visita

Cuestionada sobre si acudirá a inaugurarlo, aseveró que sí y también adelantó que a partir de este domingo empieza de nuevo sus giras, previendo esté próximamente en Tamaulipas.