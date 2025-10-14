Explosión en casa de Nuevo Laredo deja tres lesionados

Tres personas heridas y grandes daños materiales provocó la explosión de una casa en el municipio de Nuevo Laredo la mañana de este martes. Elementos de Protección Civil y Bomberos locales atienden la situación y acordonaron el área para seguridad de los vecinos.

El incidente se registró en la colonia Infonavit de Nuevo Laredo. Presuntamente, la explosión fue ocasionada por una acumulación de gas.

Elementos de Bomberos acudieron de inmediato para controlar la situación y asegurando la zona. Personal de la Guardia Estatal acudió para el apoyo con seguridad perimetral.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que la vivienda afectada se encontraba deshabitada, sin embargo tres personas de las casas contiguas resultaron lesionadas. una por probable fractura y dos con quemaduras, ya fueron trasladadas al Hospital General.

El gobierno municipal informó que áreas del Gobierno Municipal Tránsito, Servicios Públicos Primarios y Bienestar Social se mantienen en alerta y preparadas para iniciar, en cuanto sea seguro, los trabajos necesarios de limpieza, reparación y apoyo a las familias afectadas.