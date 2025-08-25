Avanza programa Pinta Tu Fachada

Más de 160 viviendas serán embellecidas con el programa "Pinta tu Fachada" en Nuevo Laredo, el cual es un programa impulsado por el Gobierno Municipal y el Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano con el objetivo de mejorar la imagen urbana y rescatar espacios emblemáticos de la ciudad.

El director del IMVISU, Carlos Montiel Saeb, señaló que las cuadrillas ya avanzan en un 60 por ciento de pintura en los edificios multifamiliares y el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo.

"Ya llevamos un avance del 60% en la pintura de los multifamiliares, además de concluir al 100% con la barda perimetral del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo. También está programada la Universidad Tecnológica y hemos recibido solicitudes de dos escuelas primarias cuyos directores están interesados en participar, ya iniciaremos con las viviendas registradas", informó Montiel Saeb.

El funcionario explicó que hasta el momento oficialmente se han registrado 160 viviendas, además de que existe un interés ciudadano de alrededor de 600 hogares que ya han solicitado presupuesto para sumarse al programa.

"Por instrucciones de nuestra presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, se busca que este programa sea accesible para todos. No se les pide pagar en una sola exhibición, sino que tienen hasta diciembre para realizar sus aportaciones. Esto facilita que más familias puedan darle una ´manita de gato´ a sus viviendas", destacó.

Montiel Saeb subrayó la rapidez y eficiencia de las cuadrillas de trabajadores, quienes lograron concluir la barda perimetral del Tec en apenas siete días, y reiteró la invitación a más ciudadanos, escuelas y comercios para que se sumen a esta iniciativa.