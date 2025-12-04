Entregan sillas de ruedas en Nuevo Laredo

Con sensibilidad y compromiso social, el Gobierno Municipal y el Sistema DIF Nuevo Laredo conmemoraron el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con la entrega de más de 20 aparatos funcionales en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI). Este apoyo forma parte de una estrategia integral orientada a mejorar la movilidad, autonomía y bienestar de las familias más vulnerables de la ciudad.

Acciones del Gobierno Municipal en apoyo a la discapacidad

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, y la presidenta del patronato del Sistema DIF, Claudette Canturosas Villarreal, encabezaron la ceremonia en la que fueron entregadas sillas de ruedas, andadores y apoyos de movilidad a personas con discapacidad, refrendando la visión de construir un Nuevo Laredo más humano, incluyente y cercano.

También esta jornada estuvo acompañada de un gesto de solidaridad: El Grupo Cerna dedicados al servicio de transporte público donó más de 100 sillas de ruedas, una contribución que permitirá ampliar el alcance del DIF y mejorar la movilidad de personas que no cuentan con recursos para adquirir estos equipos.

Solidaridad del Grupo Cerna con donación de sillas de ruedas

Durante su mensaje, la alcaldesa resaltó que la salud y el bienestar son prioridades que su administración impulsa día a día. "La salud es integral; es escuchar bien, es moverse bien y es sentirse bien. Esperamos que estas sillas y andadores se conviertan en herramientas para nuevas experiencias, para visitar a sus seres queridos y disfrutar de su ciudad. Tengan la certeza de que, de la mano del DIF, seguiremos trabajando por un Nuevo Laredo más incluyente, humano y sensible", expresó.

Mensajes de esperanza y unidad en la entrega de aparatos funcionales

Por su parte, la presidenta del DIF, Claudette Canturosas Villarreal, dirigió un mensaje lleno de empatía en el que destacó la fortaleza de las familias que enfrentan enfermedades o limitaciones físicas. "La vida presenta retos, especialmente para quienes viven con una discapacidad. Pero juntos hemos demostrado que el amor y la unidad superan cualquier obstáculo. Cada aparato entregado hoy es un símbolo de esperanza, apoyo y nuevas oportunidades. En el DIF, ustedes son nuestra razón de ser", señaló.