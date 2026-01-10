Fortalece alcaldesa relación con medios

El Gobierno Municipal conmemoró el Día del Periodista con una celebración encabezada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, en la que refrendó el compromiso de su administración con la apertura, la transparencia y el respeto irrestricto a la labor informativa de quienes ejercen el periodismo en la ciudad.

Canturosas destaca el papel de los periodistas en la sociedad

Durante su mensaje, la presidenta municipal reconoció a las y los periodistas como un pilar fundamental en la construcción de una sociedad informada, crítica y democrática, destacando que su trabajo diario fortalece la vida pública y contribuye a una mejor toma de decisiones por parte de la ciudadanía.

En este marco, expresó su disposición permanente para mantener canales abiertos de comunicación con los medios, fomentar el acceso a la información y promover una relación institucional basada en el respeto y la ética profesional.

"Cada nota que redactan, cada reportaje que investigan y cada fotografía que capturan, se convierte en el registro histórico de nuestra ciudad. Ustedes son los arquitectos de la memoria de Nuevo Laredo", expresó la alcaldesa ante las y los comunicadores presentes.

Compromiso del gobierno con la transparencia y el diálogo

Canturosas Villarreal subrayó que en Nuevo Laredo se impulsa una política de comunicación alineada a los principios de transparencia y diálogo que se promueven a nivel estatal, resaltando la importancia del trabajo conjunto entre gobierno y medios de comunicación para lograr una transformación social con sentido humano.

"En Nuevo Laredo, adoptamos y promovemos la visión de apertura y transparencia de nuestro Gobernador, el Doctor Américo Villarreal Anaya. Al igual que él, estamos convencidos de que el trabajo en equipo con los medios de comunicación es fundamental para la transformación social.