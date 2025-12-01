Aseguran 68 kilos de marihuana en Nuevo Laredo

En Nuevo Laredo, fuerzas federales aseguraron armas largas, cargadores, marihuana y un vehículo, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en su reporte de eventos relevantes del 28, 29 y 30 de noviembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Los elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas, 12 cargadores, 305 cartuchos, 68 kilos de marihuana, dos chalecos tácticos y un vehículo en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.

El Gabinete de Seguridad indicó que desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, a nivel nacional se ha realizado la detención de 9 mil 589 personas y el aseguramiento de 7 mil 172 armas de fuego, 1,228,336 cartuchos de diversos calibres, 33 mil 025 cargadores, 112,675.1 kilos de droga, entre ellos, 535.20 kilos de fentanilo, 5 mil 770 vehículos y 1,136 inmuebles.

La Estrategia Nacional de Seguridad contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas y las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.