Con desfile, darán bienvenida a cazadores en Nuevo Laredo

Este domingo se realizará el Desfile Cinegético 2025 en Nuevo Laredo, por lo que el gobierno municipal invita a la ciudadanía en general a participar y disfrutar de las actividades que se han preparado.

Con el Desfile Cinegético se dará apertura oficial a la temporada de caza 2025–2026 en la región. Este evento contará con la participación de la Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados y Clubes Cinegéticos, quienes año con año impulsan esta importante actividad económica y turística que posiciona a Nuevo Laredo como referente en el turismo cinegético del norte del país.

¿A qué hora y dónde es el desfile cinegético?

El desfile se llevará a cabo el domingo 9 de noviembre, a partir de la 1:00 de la tarde en la Explanada de la Independencia, Plaza Hidalgo, para iniciar el recorrido a las 4:00 p.m. con destino a Las Palapas del CIITEV (Cancha de Tochito), donde los asistentes podrán disfrutar de una gran convivencia familiar.

El gobierno de Nuevo Laredo invita a la comunidad a ser parte de esta fiesta que celebra una de las tradiciones más representativas de la región y que marca el inicio de una temporada esperada por cientos de visitantes y aficionados a la caza.

"Queremos que las familias neolaredenses y los visitantes vivan esta tradición que combina el turismo, la convivencia y la promoción de nuestra riqueza natural. El Desfile Cinegético representa una oportunidad para fortalecer la economía local y celebrar nuestras raíces", señaló el director de Turismo Municipal, Alfredo Guarneros.