Gobierno Municipal de Nuevo Laredo llama a actualizar información
  • Por: El Mañana Staff
  • 29 / Diciembre / 2025 -
Mantienen descuentos para adultos mayores

Con el objetivo de que los sectores más vulnerables de la población puedan aprovechar los beneficios fiscales establecidos para el próximo año, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Dirección de Ingresos, hizo un llamado a las personas adultas mayores y a quienes viven con alguna discapacidad a actualizar su información personal antes del inicio de 2026.

¿Cómo acceder al descuento del impuesto predial?

El director de Ingresos, Martín Reynaldo Garza, explicó que esta acción permitirá a los contribuyentes aplicar el descuento del 50 por ciento en el pago del impuesto predial, beneficio contemplado en el Código Municipal y en la Ley de Ingresos, el cual podrá hacerse efectivo durante el mes de enero sobre la casa habitación.

"Es muy importante que los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes se acerquen a actualizar su información, para que puedan hacerse acreedores al descuento del 50 por ciento que marca la ley; de esta manera, durante el mes de enero podrán aplicar este beneficio directamente en su casa habitación", señaló el funcionario.

Acciones del Gobierno Municipal para apoyar a los vulnerables

La Dirección de Ingresos reiteró que este beneficio está dirigido a adultos mayores, personas con discapacidad y personas de la tercera edad, por lo que mantener los datos actualizados facilitará el trámite y evitará contratiempos al momento de realizar el pago.

El Gobierno Municipal y la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas respaldan la economía familiar, especialmente de quienes más lo necesitan.

