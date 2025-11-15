Aseguran más de 128 kilogramos de posible droga en Nuevo Laredo

Durante una revisión a un tractocamión, elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano encontraron paquetes de posible droga. El hallazgo ocurrió sobre la carretera Nuevo Laredo-Anáhuac, en los límites del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas y el estado de Nuevo León.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que, en cumplimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, integrantes de la Guardia Nacional en coordinación con personal del Ejército Mexicano realizaron una inspección a un tractocamión sobre la carretera Nuevo Laredo-Anáhuac.

En su interior encontraron 58 paquetes con un peso de 128.24 kg de posible metanfetamina. Los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.

Estas actividades se realizaron el 12 de noviembre del presente año y la Defensa subrayó que se hicieron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.