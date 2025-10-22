Arranca la semana deportiva estudiantil

Con gran entusiasmo y espíritu deportivo, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal dio el saque inicial con el que comenzó oficialmente la Semana Deportiva Estudiantil 2025, una de las tradiciones más representativas y queridas por los neolaredenses, que celebra más de cinco décadas de historia, talento y trabajo en equipo.

Durante el evento, la alcaldesa reconoció a los más de 2 mil 300 deportistas que representan a las 91 instituciones de preescolar, hasta universidad que participan este año en las disciplinas de ajedrez, atletismo, básquetbol, béisbol, flag football, frontenis, futbol 7, futbol 11, voleibol de sala y fútbol rápido.

"Hoy somos testigos del inicio de una de las tradiciones más representativas de Nuevo Laredo. Ustedes, con su entusiasmo y dedicación, le dan vida a esta gran fiesta deportiva que por más de 50 años ha sido un semillero de talento, esfuerzo y camaradería para nuestra comunidad", expresó Canturosas Villarreal.

Importancia del Deporte

La ceremonia inaugural incluyó el Juramento Deportivo a cargo del joven Iker Darío Calvillo, beisbolista seleccionado nacional Sub-12, quien refrendó el compromiso de todos los atletas con el juego limpio, la disciplina y el respeto.

En su mensaje, la presidenta municipal destacó que el deporte es una herramienta de transformación social, que promueve valores esenciales como el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo y la perseverancia. "El deporte es mucho más que una actividad física, es una escuela para la vida. Nos enseña a levantarnos ante la adversidad, a trabajar juntos y a mejorar cada día. Estos principios los harán no solo mejores atletas, sino mejores personas", señaló.

Inversión en Infraestructura Deportiva

Canturosas Villarreal recordó que durante sus 4 años de gobierno se ha invertido más de 319 millones 565 mil pesos en infraestructura deportiva, rehabilitando y modernizando espacios como la Ciudad Deportiva, el Gimnasio Multidisciplinario, las canchas de voleibol, frontón y básquetbol, la Unidad Deportiva Benito Juárez, el Parque La Junta, el Campo SEDATU y el Gimnasio Finito López.

Resaltó la creación del Centro de Alto Rendimiento, con una inversión superior a los 31 millones 300 mil pesos, que incluye pista de atletismo y cancha de fútbol profesional, además de la entrega de 14 millones de pesos en becas y apoyos a 746 atletas y entrenadores locales.