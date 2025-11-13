Nuevo Laredo sede de cumbre logistica "Los Laredos 2026"

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal anunció la realización de la Primera Cumbre Logística "Los Laredos 2026", un evento de talla internacional que consolidará a esta frontera como el epicentro logístico y comercial de América del Norte.

La Cumbre Logística "Los Laredos 2026" se llevará a cabo del 18 al 21 de febrero de 2026 en el Centro Cultural de Nuevo Laredo, y contará con la participación de empresarios, autoridades, académicos y expertos nacionales e internacionales, quienes intercambiarán ideas, fortalecerán la cooperación binacional y explorarán nuevas oportunidades de negocio e inversión.

¿Cuál es el objetivo de la Cumbre Logística?

En un mensaje a través de sus redes sociales, la alcaldesa, acompañada de la secretaria de Desarrollo Económico, Lorena Cavazos Muñoz, aseguró que Nuevo Laredo es la frontera más competitiva y estratégica de México y América Latina, no sólo por su ubicación geográfica, sino por el esfuerzo conjunto de los sectores productivos que impulsan la economía local.

"Hoy, gracias a la sinergia con el sector logístico y empresarial, Nuevo Laredo vive una nueva era de prosperidad. Somos ejemplo nacional de crecimiento, generación de empleo y competitividad, pero queremos llegar más lejos. Por eso, presentamos esta Cumbre, que busca proyectar al mundo las ventajas que ofrece nuestra frontera para el comercio exterior", expresó Canturosas Villarreal.

Este evento surge del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), la Central de Servicios de Carga, la Asociación de Transportistas de Carga y la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, quienes comparten la visión de fortalecer los lazos económicos y logísticos entre México y Estados Unidos.

¿Qué impacto tendrá la Cumbre en la economía local?

"Nuestro objetivo es claro; seguir construyendo juntos una frontera moderna, dinámica y con visión de futuro, donde el progreso no tenga fronteras. Nuevo Laredo tiene mucho que aportar al mundo, y con esta Cumbre Logística lo vamos a demostrar", afirmó la alcaldesa.

Canturosas Villarreal recordó que por esta frontera cruza más del 53% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, con un flujo diario de 7 a 8 mil camiones a través del Puente del Comercio Mundial. Además, la Aduana de Nuevo Laredo concentra el 25% de la recaudación nacional y procesa más de 14 mil operaciones cada día, reafirmando su liderazgo en el país.

Destacó la relevancia del corredor Los Laredos–I-35–NAFTA Highway, considerado la ruta logística más importante del T-MEC, que moviliza más del 40% del comercio terrestre total entre México y Estados Unidos, equivalente a más de 800 mil millones de dólares anuales.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, informó que en los próximos días darán a conocer el nombre de los ponentes de la Cumbre, misma que será promovida en ciudades estratégicas como Guadalajara, Monterrey, entre otros.