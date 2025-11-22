Nuevo Laredo se prepara para Desfile Navideño 2025; abre inscripciones para participar

Nuevo Laredo se prepara para una de sus celebraciones más concurridas del año. El Gobierno Municipal, por medio de la Dirección de Turismo, abrió la convocatoria para que ciudadanos, empresas, escuelas, clubes y organizaciones se inscriban al Desfile Navideño 2025.

La invitación está abierta para plataformas, tráileres, camionetas, vehículos particulares y rayzers que deseen integrarse a este recorrido que cada año llena de colorido y espíritu festivo las calles de la ciudad.

La participación será gratuita y busca impulsar la convivencia familiar, además de destacar el talento local mediante creativas decoraciones y temáticas navideñas.

¿Cuáles son los plazos para registrarse?

El registro estará disponible hasta el 10 de diciembre a través de un formulario en línea disponible en la página oficial del Gobierno Municipal, en la dirección: https://www.investnld.com.mx/registroturismo.html.

Para los clubes, se estableció un límite de cuatro vehículos por grupo con el objetivo de mantener un orden en el recorrido y evitar saturaciones.

¿Cuándo se llevará a cabo el desfile?

La edición 2025 del Desfile Navideño se realizará el próximo 13 de diciembre y se espera la asistencia de miles de familias que tradicionalmente se reúnen para disfrutar de esta celebración.