Muere segunda víctima de explosión de vivienda en Nuevo Laredo

La explosión de una vivienda en Nuevo Laredo, cobró una segunda víctima. Se trata de una mujer que resultó herida por el incidente y trasladad a un hospital de la ciudad, pero lamentablemente falleció este fin de semana tras varios días de luchar por su vida.

Fue la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, quien confirmó el deceso de la mujer, a causa de la explosión, por acumulamiento de gas, ocurrida el pasado martes 14 de octubre.

"Recibo con mucha tristeza la noticia del fallecimiento de la señora María de Jesús Pérez, quien resultó afectada por el accidente ocurrido en la colonia Infonavit. Acompaño con el corazón a su familia en este momento tan difícil y les expreso toda mi solidaridad y apoyo".

En la explosión cuatro personas resultaron lesionadas, una de ellas falleció el mismo día luego en el hospital y este fin de semana se confirmó el deceso de una persona más.

La viviendo donde se originó el siniestro no estaba habitada, pero alcanzó a casas contiguas dejando graves daños materiales y afectando a vecinos.