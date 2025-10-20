Dictan 30 años de prisión a hombre por abuso a menor de Nuevo Laredo

Se dictó sentencia de 30 años de prisión contra Alejandro "V" por el delito de Violación Equiparada Agravada en contra de persona menor de edad, hecho ocurrido en marzo de este año en Nuevo Laredo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que el Agente del Ministerio Público realizó las acciones jurídicas necesarias para resolver el caso registrado el 13 de marzo del presente año en una colonia al norte de este municipio.

La Fiscalía señaló que ante la fortaleza de los elementos de prueba aportados por el Representante Social, el hoy condenado y su defensa aceptaron su responsabilidad y someterse a un Procedimiento Abreviado por el citado delito.

Así, la autoridad judicial emitió el falló y estableció además una amonestación pública y la suspensión de sus derechos civiles por el tiempo que dure el internamiento.