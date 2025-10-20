Impulsan conciencia ecológica a los niños

Como parte de las acciones para fomentar la conciencia ecológica desde la infancia, personal de la Coordinación General de Gestión Ambiental, visitó el Jardín de Niños Anita Deándar de Alba, ubicado en la colonia El Caporal, para impartir una plática de educación ambiental dirigida a las y los estudiantes del plantel.

Durante la actividad, las niñas y niños aprendieron sobre la importancia del cuidado de las plantas, la protección del medio ambiente y las acciones cotidianas que pueden contribuir a mantener una ciudad más limpia y verde.

Esta visita se realizó como parte del seguimiento a la reciente jornada de arborización apoyada por el Gobierno Municipal en la misma institución, con el objetivo de reforzar el compromiso de la comunidad escolar con el cuidado y mantenimiento de las áreas verdes.

Con estas acciones, se consolida la visión de la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, de impulsar un Nuevo Laredo más sostenible, con una niñez comprometida con su entorno y consciente del valor de preservar la naturaleza.



