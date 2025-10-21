Reconoce alcaldesa a sobrevivientes del cáncer de mama

Cien mujeres sobrevivientes de cáncer de mama fueron reconocidas por su valentía, fortaleza e inspiración durante una emotiva ceremonia encabezada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo, en la que se reafirmó el compromiso del Gobierno Municipal con la salud y el bienestar de las mujeres neolaredenses.

El evento, lleno de solidaridad, esperanza y amor, fue encabezado por la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas y la presidenta del Sistema DIF, Claudette Canturosas Villarreal, quien destacó que estas mujeres no solo representan historias de lucha, sino también de vida y superación.

Cabe destacar que las 100 mujeres homenajeadas, fueron beneficiadas previamente con una prótesis mamaria externa, brasier post mastectomía y manga de compresión, apoyos entregados desde el mes de septiembre a través del DIF Nuevo Laredo, como parte de una campaña que ha cambiado vidas y reafirma el acompañamiento integral, físico y emocional, a quienes enfrentan o han superado esta enfermedad.

La Presidenta Municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, reiteró el compromiso de su gobierno con la salud de las mujeres y la prevención del cáncer de mama, al destacar que la sensibilidad social es una de las principales características de esta administración.

"Su lucha nos inspira. Su valentía nos conmueve. Y su ejemplo nos obliga, a quienes tenemos una responsabilidad pública, a redoblar esfuerzos. Por eso, en el Sistema DIF de Nuevo Laredo, que preside mi hermana Claudette Canturosas Villarreal, la misión es clara: acompañarlas, cuidarlas y sensibilizar a toda nuestra comunidad. Porque la lucha contra el cáncer de mama no es solo un día, es todos los días. Trabajamos sin descanso para fomentar la detección oportuna y salvar vidas", expresó la alcaldesa.

Durante la ceremonia, la alcaldesa realizó un emotivo gesto al colocarse la mano en el corazón, lo que fue replicado por todas las mujeres presentes como acto de unión, empatía y fortaleza compartida. Posteriormente, tocaron juntas una campana, símbolo de victoria y vida, como señal de que han vencido la batalla.

En su mensaje, Claudette Canturosas Villarreal agradeció la confianza de las mujeres beneficiarias y subrayó la importancia de reconocer cada historia como ejemplo de inspiración y esperanza:

"Hoy celebramos la vida, la esperanza y la fortaleza que hay en cada una de ustedes. Esta campaña nació del corazón, para acompañarlas y recordarles que no están solas. Gracias al respaldo y compromiso de nuestra Presidenta Municipal, hoy 100 mujeres han recibido una prótesis mamaria, símbolo de amor propio, confianza y una nueva oportunidad", señaló la presidenta del DIF.

Durante la ceremonia, se vivieron momentos de gran emoción con la creación de un mural de huellas rosas y una dinámica con guantes simbólicos, representando la unión y sororidad entre mujeres.

El Gobierno Municipal y el Sistema DIF Nuevo Laredo continúan impulsando acciones permanentes para la prevención y detección oportuna del cáncer de mama. Entre ellas destacan la campaña de mastografías gratuitas para mujeres en situación vulnerable, y que al momento ha beneficiado a 300 ciudadanas.