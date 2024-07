Habilitan Sebien y Laredo el Comedor de Bienestar

NUEVO LAREDO, Tamps.

La secretaria de Bienestar Social (Sebien), Silvia Casas González y la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, firmaron un convenio de colaboración y cortaron el listón para inaugurar el primer Comedor de Bienestar en este municipio.

Con la firma del convenio, serán 70 las personas de escasos recursos, de la tercera edad o con una discapacidad las que podrán contar con dos raciones de alimento al día.

La titular de Sebien, Silvia Casas González, reiteró el compromiso del Gobierno estatal de continuar trabajando siempre en beneficio de la población tamaulipeca y de la mano de los municipios para ofrecer platillos nutritivos para su bienestar.

"El gobernador está atento a que nuestro trabajo llegue a las personas que lo necesitan; que nuestra labor como servidores públicos llegue a programas que sean de beneficio para todos ustedes y contar con un municipio comprometido, sensible, que está atento a las necesidades; no me queda más que decir gracias", comentó la secretaria, Casas.

Por su parte, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, mencionó que es un orgullo seguir trabajando de la mano del gobierno de Américo Villarreal para llevar beneficios a la población, "en Nuevo Laredo sabemos trabajar y de la mano del Gobierno del Estado lograremos llevar mayores beneficios porque queremos lo mejor para nuestras familias".

Marina Estrada Rodríguez, beneficiaria de este comedor, dedicó unas palabras al gobernador mencionando lo agradecida que está por la instalación de este comedor, "hágale saber al señor gobernador doctor Américo Villarreal, el afecto, cariño y agradecimiento de los vecinos por tomarnos en cuenta con este Programa de Comedores de Bienestar, para mejorar nuestra calidad de vida pensando en las personas más vulnerables".

El comedor, que está ubicado en la Colonia Bonito Toboganes, forma parte de uno de los programas implementado por la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas.

Estuvieron presentes en la inauguración; Esteban Etienne Ruíz, subsecretario de Derechos Humanos y Articulación Social; Imelda Mangin Torres, segunda síndica del Ayuntamiento de Nuevo Laredo; Rolando Martín Guevara González, secretario del Ayuntamiento de Nuevo Laredo; Liliana Margarita Arjona Barocio, secretaria de Bienestar de Nuevo Laredo; Javier García Rivera, asesor de Gestión en Territorio; Aracely Ruiz Perales, directora de Empoderamiento Ciudadano de la SEBIEN, y Horacio Seoane Yeme, delegado de Nuevo Laredo.