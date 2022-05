Cierra el Truko filas con neolaredenses

Durante estos eventos ha expuesto sus propuestas, enfocándose en la problemática de cada demográfica, sin perder de vista las propuestas que son el eje de su proyecto de gobierno: la seguridad y la inversión.

En la gira, que prosigue el día de hoy, se espera que continúe platicando con actores y organismos importantes de la sociedad civil, presentando su proyecto, que es por mucho el más robusto en comparación al de los otros candidatos que están en terna por la gubernatura de Tamaulipas.

Durante sus intervenciones y palabras dirigidas a los asistentes de los distintos foros y encuentros, comentó que, aunque haya habido cambios positivos en temas de seguridad saben que hay mucho trabajo por hacer.

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SON PRIMORDIALES

"La prevención del delito y la seguridad son primordiales para poder edificar y sacar adelante este proyecto de gobierno que tengo, vamos a buen paso, no perdamos lo trabajado, defendamos Tamaulipas. Por esta razón les pido su voto para darle continuidad y potenciar lo que ya se ha venido haciendo desde gobierno estatal", comentó en el encuentro que tuvo con los transportistas fronterizos.

El hecho de poder circular por las carreteras libremente y que la inseguridad se viva a niveles bajísimos en comparación a otros estados, es lo que presume Ostos durante su gestión como secretario general de Gobierno del estado. Otro tema importante que tocó durante estas reuniones es la importancia de invertir y darle oportunidad a los jóvenes de emprender, cualquier tipo de negocio con su programa "Invierte Tamaulipeco".

Este tiene como eje la creación de una bolsa de 10 mil millones de pesos por medio de crédito con banco y dinero aportado por el estado. La intención es tener liquidez y que cualquiera de los tamaulipecos, con una idea innovadora o con un plan de negocio, pueda hacer uso de este programa y empiecen a girar los engranajes de la sinergia económica en el estado.

POR EL FUTURO DE TAMAULIPAS

"El talento tamaulipeco es enorme, lo veo en ustedes los jóvenes que tienen una decisión importantísima que tomar. Se está jugando no sólo la gubernatura del estado, se está jugando el futuro de Tamaulipas. Muchos de ustedes igual no recuerdan porque estaban muy chicos, pero hace 10, 15 años Tamaulipas era un estado inseguro; secuestros, homicidios y extorsiones era el pan de cada día, espero no tengan que vivirlo y me comprometo, de llegar a ser gobernador, que no tendrán por qué hacerlo", afirmó el candidato de la alianza, "Va por Tamaulipas".

Sostuvo César Verástegui Truko encuentro con los jóvenes de Nuevo Laredo.