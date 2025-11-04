Vinculan a proceso a hombre por tratar de introducir armas por Nuevo Laredo

Un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal dictó auto de vinculación a proceso a Chris J por tratar de introducir armas por Nuevo Laredo, informó la Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas.

Explicó que se obtuvo la vinculación a proceso por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de introducción ilícita de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Hallazgo en puente internacional

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México, adscritos en el puente internacional II "Juárez-Lincoln" de Nuevo Laredo, manifestaron el arribo de un vehículo que, al someterse al mecanismo de selección automatizado, le correspondió luz roja.

Al realizar la revisión correspondiente al carro, las autoridades aduanales localizaron y aseguraron lo siguiente:

Una maleta

Dos teléfonos celulares

11 armas de fuego

380 cartuchos de diversos calibres

de diversos calibres 16 cargadores

"Lo asegurado y el imputado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien realizó la formulación de imputación, aportó los elementos de ley y solicitó la vinculación a proceso de Chris J, la que determinó procedente el juez conocedor de la causa penal".

Al inculpado se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa en el Centro Penitenciario Federal 18, Ramos Arizpe, Coahuila, por el delito antes mencionado.