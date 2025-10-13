Llevan vacunación a Casa Club del DIF

Con el compromiso de proteger la salud y bienestar de quienes más lo necesitan, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo y la Jurisdicción Sanitaria No. 5, llevará a cabo este lunes 13 de octubre una Campaña de Vacunación de Temporada Invernal para Adultos Mayores, en la Casa Club del Adulto Mayor, ubicada en Laguna del Norte #5350, colonia Infonavit.

Durante esta jornada que se desarrollará en horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde se ofrecerán servicios gratuitos de vacunación, electrocardiogramas, ecografía de mama, atención bucal, consulta médica y cortes de cabello, con el propósito de brindar atención integral a las personas mayores y fomentar el autocuidado.

El director general del Sistema DIF, Viviano Vázquez Macías, destacó que estas campañas reflejan el compromiso y cariño con quienes han dedicado su vida a formar familias.

"Cuidar de la salud de nuestros adultos mayores es también cuidar de nuestra comunidad. En el DIF seguimos trabajando con amor para atender a quienes más lo necesitan", expresó.

El Sistema DIF invita a las y los adultos mayores a participar en esta campaña que busca protegerlos durante la temporada invernal y reforzar la cultura de la prevención en la población neolaredense.



