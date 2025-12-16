Más obras para colonias de NL

La administración municipal que encabeza la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal consolida una política pública enfocada en el bienestar y la sostenibilidad al destinar una inversión superior a los 30 millones de pesos en infraestructura hídrica y sanitaria, mediante obras estratégicas de rehabilitación de drenaje sanitario y colectores pluviales que atienden rezagos históricos, fortalecen la salud pública y mejoran de manera directa la calidad de vida de las familias neolaredenses.

Acciones de la autoridad en infraestructura hídrica

Durante una gira de entrega de obras, la alcaldesa señaló que durante su administración seguirá destinando recursos a infraestructura prioritaria que impacta directamente en la salud pública, la movilidad urbana y la prevención de inundaciones, especialmente en colonias que por años demandaron soluciones de fondo.

"Estas obras no se ven solo en metros de tubería o en cifras de inversión, se reflejan en la tranquilidad de las familias, en la salud de nuestras colonias y en la dignidad de vivir con servicios públicos de calidad. En Nuevo Laredo estamos gobernando con responsabilidad, planeación y compromiso social", afirmó Canturosas Villarreal.

En la colonia Hipódromo, se concluyó la rehabilitación del drenaje sanitario en las calles Pedro Argüelles y Coahuila, con una inversión de 6 millones 666 mil 174 pesos, que incluyó la sustitución integral de tuberías, tomas y descargas domiciliarias, reparación de líneas de agua potable, reposición de pavimento y banquetas, así como la instalación de pozos de visita y placa informativa.

Detalles sobre la rehabilitación de drenaje en Nuevo Laredo

Cabe destacar que todas las obras contempladas dentro del Plan 2025 para esta colonia presentan un avance del 100 por ciento, reflejo de una administración que cumple.

También entregó la rehabilitación del drenaje sanitario por la calle Tamaulipas, entre Antonio Medina y Luis Caballero, con una inversión de 9 millones 776 mil 242 pesos y una cobertura de 781.77 metros lineales. Esta obra contempló la renovación de tuberías, descargas y tomas domiciliarias, banquetas, reparación de infraestructura hidráulica y repavimentación, mejorando de manera sustancial las condiciones urbanas y sanitarias del sector.