Posiciona a N. Laredo en agenda de sustentabilidad

Nuevo Laredo consolidó su liderazgo en la agenda global de sustentabilidad con la participación de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal en el XXII Congreso Internacional ICLEI 2025, el encuentro más relevante para los gobiernos locales comprometidos con el desarrollo sostenible en América Latina.

El ICLEI, una red internacional con más de 2,500 gobiernos miembros en 125 países, ha sido durante tres décadas un referente mundial en políticas climáticas, resiliencia urbana y gobernanza sostenible.

La presencia de la alcaldesa colocó a Nuevo Laredo en el centro de la conversación internacional, al compartir experiencias junto a liderazgos regionales, especialistas globales y organismos multilaterales.

¿Qué temas se abordaron en el Congreso?

Canturosas Villarreal formó parte del panel de alto nivel "Lideresas impulsando una gobernanza sustentable e inclusiva", donde dialogó con alcaldesas de municipios como Valle de Bravo, Guanajuato y Jalisco, así como con representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Su intervención reforzó la idea de que las ciudades fronterizas no son solo corredores de tránsito, sino motores de transformación social, climática y económica.

"En Nuevo Laredo demostramos que la sustentabilidad no es un discurso, sino una ruta de gobierno; cuando las ciudades toman decisiones valientes y construyen alianzas internacionales, es posible cambiar realidades. Hoy reafirmo que seguiremos liderando desde lo local para transformar lo global", señaló la alcaldesa.

¿Cuál es el impacto de la participación de Nuevo Laredo?

Durante su participación, la alcaldesa presentó nuevamente el modelo de coinversión internacional que expuso ante la ONU, ahora ante este foro que reúne a importantes liderazgos de la sustentabilidad en el ámbito local.