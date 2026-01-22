Destaca alcaldesa fortaleza binacional de los 2 Laredos

En el marco de la Presentación del Informe de Actividades 2025 del Consulado General de México en Laredo, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, destacó que el trabajo binacional y la coordinación permanente entre ambos Laredos han sido factores determinantes para consolidar esta región como una de las fronteras más fuertes y dinámicas entre México y Estados Unidos.

¿Qué acciones impulsa la alcaldesa en la frontera?

Durante su intervención, la alcaldesa reconoció el liderazgo y la labor del cónsul general de México en Laredo, Juan Carlos Mendoza Sánchez, a quien señaló como un aliado estratégico para el fortalecimiento de los lazos de cooperación binacional, no solo en el ámbito comercial, sino también en los rubros cultural, económico y social. "Cuando los gobiernos entendemos que la frontera no divide, sino que une, los resultados se reflejan en bienestar, desarrollo y oportunidades para nuestra gente. Nuevo Laredo y Laredo, Texas, hoy son ejemplo de cómo una visión binacional, responsable y solidaria, puede convertir a esta región en la frontera más dinámica de ambos países", expresó la presidenta municipal.

Detalles sobre la inversión en infraestructura hídrica

Canturosas Villarreal subrayó que su administración se ha caracterizado por impulsar acciones con impacto binacional, destacando la histórica inversión en infraestructura hídrica que se realiza en Nuevo Laredo, la cual ha permitido erradicar descargas de aguas negras al río Bravo y avanzar en la rehabilitación de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR). Gracias a estos trabajos, el 100 % del agua que ingresa al sistema de drenaje es saneada y devuelta al río en condiciones limpias, beneficiando directamente a las familias de ambos lados de la frontera.

Impacto del intercambio cultural entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas

Asimismo, resaltó el fortalecimiento del intercambio cultural entre ambas ciudades, mediante el impulso a talentos neolaredenses que hoy exponen su trabajo en Laredo, Texas, así como la apertura de espacios en Nuevo Laredo para expresiones artísticas del vecino país, lo que reafirma la hermandad histórica entre ambas comunidades. La alcaldesa reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de Nuevo Laredo de continuar trabajando de manera coordinada con el Consulado de México en Laredo y las autoridades del sur de Texas, con una visión binacional que priorice el desarrollo, la cooperación y el bienestar de la comunidad de ambos Laredos.