Invita alcaldesa a vivir la navidad en unión y paz

En el marco de las celebraciones de Navidad y Nochebuena, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, hizo un llamado a las y los neolaredenses a disfrutar estas fechas con sus seres queridos, en un ambiente de paz, armonía y responsabilidad, resaltando que la Navidad es un tiempo para compartir, reflexionar y fortalecer los lazos familiares.

La alcaldesa destacó que estas celebraciones representan una oportunidad para reencontrarse, valorar lo que se ha construido en comunidad y renovar la esperanza en un mejor futuro, al tiempo que invitó a la ciudadanía a disfrutar de su ciudad, de sus espacios públicos y de las actividades que hacen de Nuevo Laredo un lugar vivo y acogedor.

"Deseo que esta Navidad esté llena de bienestar, unión y esperanza en cada hogar. Desde el Gobierno Municipal seguiremos trabajando con cercanía y compromiso para que las familias neolaredenses vivan con tranquilidad, seguridad y más oportunidades", expresó.

Canturosas Villarreal reiteró que su administración mantiene firme el compromiso de velar por el bienestar de la ciudadanía, promoviendo valores como el respeto, la solidaridad y la corresponsabilidad social, pilares fundamentales de la transformación que vive Nuevo Laredo.

Finalmente, invitó a la población a celebrar estas fechas con prudencia, confianza y espíritu positivo, convencida de que, unidos, Nuevo Laredo continuará avanzando con paz, prosperidad y un futuro mejor para todas y todos.



