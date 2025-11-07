Presidencia Cerquita de Ti llega a colonia Naciones Unidas

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó una nueva edición del programa 'Presidencia Cerquita de Ti' en la colonia Naciones Unidas, donde atendió personalmente a las familias del sector, escuchó sus peticiones y se comprometió a continuar trabajando por su bienestar, especialmente con la construcción de espacios para la convivencia y recreación familiar.

"Nuestro compromiso es seguir transformando Nuevo Laredo desde las colonias, escuchando directamente a las y los ciudadanos. Vamos a seguir creando espacios dignos donde las familias puedan convivir y disfrutar con seguridad", destacó la alcaldesa.

¿Qué servicios se ofrecieron a los vecinos?

Durante esta jornada, más de 30 dependencias municipales acercaron sus servicios a los vecinos, entre ellas la Secretaría de Bienestar Social, Servicios Públicos Primarios, COMAPA, Protección Civil y Bomberos, Tránsito y Vialidad, Instituto Municipal de la Mujer, Salud Municipal, Desarrollo Económico y Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático, entre otras.

Las y los asistentes recibieron atención médica general, vacunas, orientación dental, asesoría jurídica, atención psicológica y cortes de cabello gratuitos. También se ofrecieron trámites municipales, registro para programas sociales, limpieza de espacios públicos y módulos de adopción y vacunación de mascotas.

¿Qué acciones se realizaron para apoyar a las familias?

Como parte del apoyo social, se entregaron despensas, productos de la canasta básica y artículos de primera necesidad, además de brindar actividades recreativas, juegos infantiles y espectáculos culturales para toda la familia.

Estas acciones forman parte de la política de cercanía impulsada por el Gobierno Municipal, con la finalidad de fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y sus autoridades, escuchar sus necesidades y ofrecer soluciones inmediatas.