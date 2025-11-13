Aseguran en Nuevo Laredo droga con valor de más de 34 millones de pesos

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron en Nuevo Laredo un cargamento de droga valuada en más de 34 millones de pesos, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México durante su reporte de hoy.

El informe nacional detalla que se aseguraron 128 kilos de metanfetamina escondidos dentro de un tractocamión con caja seca. El costo por la droga asegurada es de 34.6 millones de pesos, señala la autoridad federal; el vehículo también fue asegurado como parte de la investigación.

La droga fue localizada durante los patrullajes y revisiones de la Operación Frontera Norte, la estrategia del gobierno federal que se aplica contra el tráfico de drogas y armamento.

Cabe mencionar que en el vecino estado de Nuevo León, en Doctor Coss, se aseguraron un arma larga, cargadores, cartuchos, una pistola anti drones, un dron, un artefacto explosivo improvisado y un vehículo.

La Operación Frontera Norte consiste en el despliegue de 10 mil elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en esta región del territorio mexicano, tras un acuerdo entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo estadunidense, Donald Trump, para el combate al tráfico de drogas y frenar el flujo de grupos migratorios.