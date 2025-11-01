Transforman cimientos de Nuevo Laredo

Donde antes había calles dañadas, malos olores y riesgo de inundaciones, hoy las familias respiran tranquilidad y esperanza. Con una firme visión de transformación, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó diversas obras de rehabilitación de drenaje sanitario, pluvial y repavimentación en las colonias Matamoros, Palacios e Hipódromo, mejorando la vida de miles de neolaredenses que por años esperaron estos servicios básicos.

¿Qué obras se entregaron en Nuevo Laredo?

Durante la entrega, la alcaldesa destacó la importancia de invertir en obras que resuelvan problemas de fondo y garanticen servicios duraderos para las próximas generaciones. "Estamos transformando a Nuevo Laredo desde sus cimientos, rehabilitando redes de drenaje y vialidades que durante años fueron olvidadas. Hoy trabajamos con responsabilidad para que las familias vivan en entornos más seguros, dignos y funcionales", expresó Canturosas Villarreal.

Las obras entregadas forman parte de una inversión integral de 12 millones 601 mil 939 pesos, con una superficie total de 742 metros lineales, beneficiando a más de 8 mil habitantes de manera directa e indirecta.

¿Cuál es el impacto de estas obras en la comunidad?