Localizan en Nuevo Laredo camioneta con reporte de robo en el extranjero

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que fue localizada una camioneta con reporte de robo en el extranjero, esto ocurrió durante recorridos de seguridad y vigilancia de la Guardia Estatal en Nuevo Laredo.

De acuerdo con la autoridad, elementos estatales realizaban sus rondines en la colonia Tamaulipas cuando se percataron de que la camioneta tenía características de una unidad reportada como robada el día 18 de noviembre del presente año.

Tras realizar la verificación del reporte en la Plataforma México, se confirmó que tenía reporte de robo, por lo que fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).