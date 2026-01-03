Fue el 2025 buen año para Laredo

Al cierre del año 2025 y con una proyección ascendente para 2026, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal ha logrado consolidar a Nuevo Laredo no solo como el municipio más dinámico de Tamaulipas, sino como un referente de buen gobierno a nivel nacional e internacional.

Bajo la premisa de "Juntos lo hacemos posible", la gestión de Canturosas Villarreal se distingue este año por una combinación estratégica de disciplina financiera, inversión récord en infraestructura, beneficios sociales, educativos, de salud y una proyección global que posiciona su liderazgo comercial y político en la entidad.

Uno de los pilares del éxito administrativo ha sido el manejo responsable de los recursos públicos. Nuevo Laredo ostenta hoy la calificación crediticia "Triple A" de Fitch Ratings, la máxima distinción en eficiencia financiera; además, en un hecho que ratifica la eficiencia administrativa y el manejo responsable de los recursos públicos, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, alcanzó el nivel más alto en solidez financiera de acuerdo con la agencia internacional Moody´s Local México, quién incremento de la calificación crediticia del municipio a AAA.mx, el rango más elevado en la escala nacional.

Con un compromiso histórico de transparencia, la alcaldesa anunció que la deuda pública heredada está en vías de liquidarse totalmente al finalizar su periodo, permitiendo que el dinero de los ciudadanos se traduzca en beneficios directos y no en intereses bancarios.

La transformación urbana es tangible con una inversión histórica de más de 5 mil 600 millones de pesos. Entre los logros que destacan en este 2025 se encuentran:

Competitividad Logística: La construcción del segundo puente del Libramiento MEX II y la modernización de la Avenida Reforma refuerzan el liderazgo de Nuevo Laredo como la principal aduana de México.

Sostenibilidad: El rescate de la Planta Internacional Tratadora de Aguas Residuales (PITAR) y la implementación de la "Línea Morada" han puesto al municipio a la vanguardia en el cuidado del medio ambiente.

Educación de Calidad: Con una inversión de 414 millones de pesos, se han rehabilitado cientos de escuelas y creado espacios emblemáticos como la Preparatoria Municipal autosostenible y el Museo de Ciencia y Tecnología "El Tanque".

Este año, la alcaldesa inauguró la renovada Plaza de la Mujer ante cientos de familias que abarrotaron y disfrutaron del renovado espacio público, bajo el espectáculo de una fuente iluminada con música y chorros danzantes, la obra convierte a Nuevo Laredo en la única ciudad del Tamaulipas con un espacio público diseñado desde una perspectiva integral de género, con significado social y político, al consolidarse como un espacio seguro, integral y digno para las mujeres en la que se realizó una inversión cercana a los 14 millones de pesos.

Otro de los proyectos que destacó en este 2025, fue el Parque Península "El Laguito", que hoy en un espacio digno no sólo para las familias de la ciudad, sino para los turistas, en su rescate se invirtieron 103 millones de pesos para su rescate ecológico, recuperando este icónico punto de encuentro familiar.

Con una inversión de 263 millones de pesos en seis tipos de becas municipales únicas en el país, más de 28 mil estudiantes de primaria, educación especial y universitarios han recibido apoyo para continuar su formación. Y en un hecho inédito a nivel nacional, más de 31 millones de pesos se destinaron al programa de apoyo a maestros, beneficiando a más de 4 mil docentes de instituciones públicas y privadas, además de encabezar la entrega de 840 tabletas electrónicas a estudiantes de primaria y secundaria que sobresalieron por su desempeño académico, como parte del programa Apoyo al Desarrollo Escolar "Excelencia Digital".

Carmen Lilia Canturosas trascendido fronteras. Su participación en la Asamblea General de la ONU, donde presentó informes sobre desarrollo sostenible y gestión del agua con perspectiva de género, coloca a Nuevo Laredo en la agenda global. Este posicionamiento internacional refuerza la confianza de los inversionistas, atrayendo más de 300 millones de dólares en capital privado y generando miles de empleos en este último año.

Alineada con el humanismo del gobernador Américo Villarreal y la visión de la presidenta de México Claudia Sheinbaum, la alcaldesa ha demostrado que la Cuarta Transformación en la frontera rinde frutos concretos.

En materia de salud, la presidenta municipal logró que hoy en día Nuevo Laredo cuente con 13 Clínicas UNE, equipadas con tecnología de punta y personal médico calificado. Con ellas, se llevan servicios de salud esenciales a colonias históricamente marginadas y les garantiza atención preventiva, consultas y medicamentos a bajo costo.

"Nuevo Laredo se ha convertido en ejemplo estatal de desarrollo y progreso. Estamos construyendo un futuro donde la prosperidad es compartida", afirmó Canturosas Villarreal, cuyo liderazgo hoy se percibe más sólido que nunca, manteniendo a su administración como la mejor evaluada de Tamaulipas según el INEGI.

Con visión y resultados medibles, Carmen Lilia Canturosas cierra este ciclo reafirmando que en Nuevo Laredo, lo mejor apenas está por venir.



