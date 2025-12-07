Entregan becas de titulación en Nuevo Laredo

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal anunció que el Gobierno Municipal otorgará 300 becas de titulación a jóvenes de distintas universidades públicas, con el propósito de que concluyan su formación profesional sin que la falta de recursos económicos sea un impedimento.

La alcaldesa informó que la convocatoria ya fue cerrada y destacó que este apoyo representa una inversión municipal de más de 1 millón 300 mil pesos, destinada exclusivamente a cubrir los gastos del trámite de titulación de los beneficiarios.

¿Qué impacto tienen las becas en la educación local?

Canturosas Villarreal remarcó la importancia de este programa, que ha permitido que más jóvenes logren dar el paso definitivo hacia su vida profesional. "Para mí siempre es de mucho agrado hablar de esta beca, porque había mucha gente que se nos iba quedando en el camino por no tener para pagar. Hoy, gracias a este programa, 300 jóvenes podrán culminar su titulación", expresó la presidenta municipal.

La alcaldesa señaló que estas becas son parte de una estrategia integral para fortalecer la educación en Nuevo Laredo, la cual incluye apoyos desde nivel básico hasta superior, así como programas de desarrollo académico y tecnológico que buscan brindar igualdad de oportunidades.

Detalles sobre la convocatoria de becas de titulación

Destacó que el Gobierno Municipal ha priorizado la atención a la juventud, reconociendo que invertir en su preparación es apostar por un futuro más competitivo, justo y próspero para la ciudad. Además, puntualizó que el acompañamiento que se brinda a los estudiantes durante el proceso de registro y asignación de becas garantiza que el apoyo llegue verdaderamente a quienes más lo necesitan, promoviendo transparencia y equidad en cada etapa.

Acciones del Gobierno Municipal para apoyar a jóvenes

Canturosas aseguró que su compromiso es con el bienestar de las familias neolaredenses y con el impulso del talento local, facilitando que más jóvenes puedan incorporarse al ámbito laboral con mejores oportunidades y preparación profesional.