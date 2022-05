Avanza Nuevo Laredo a semáforo Amarillo

La Secretaría de Salud de Tamaulipas convocó a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención y completar el esquema de vacunación para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 o un rebrote de la enfermedad.

Pruebas de laboratorio analizadas durante la jornada de este lunes, confirmaron 13 nuevos casos de la enfermedad en el Estado, por lo que reiteró el llamado a no relajar las medidas de prevención universales como el uso del cubrebocas en los espacios que así lo requieren, la higiene de manos y la sana distancia.

Aunque no se presentaron defunciones, exhortó a no bajar la guardia, proteger a los más vulnerables y mantener el control de las enfermedades crónicas no transmisibles a fin de disminuir contagios y hospitalizaciones que puedan derivar en fallecimientos.