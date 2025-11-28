Tamaulipas y Texas revisan ampliación de puente del Comercio Mundial

Autoridades de Tamaulipas y Texas se reunieron para revisar el avance del proyecto de la ampliación del puente internacional del Comercio Mundial - Nuevo Laredo III "World Trade Bridge".

El secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, estuvo con autoridades del Ayuntamiento de Laredo, Texas, para revisar los avances de la obra estratégica para fortalecer la capacidad logística entre México y Estados Unidos.

¿Qué avances se han presentado?

Durante la sesión, se presentaron los avances más recientes en ambos países, destacando progresos ambientales y etapas previas a licitación en Estados Unidos, así como la conclusión de autorizaciones y la preparación para iniciar los trabajos del lado mexicano. La coordinación técnica y operativa fue subrayada como elemento esencial para asegurar un desarrollo simultáneo y compatible del proyecto.

¿Cuál es la importancia de esta infraestructura?

Cepeda Anaya subrayó que el Gobierno de Tamaulipas cuenta con los recursos, permisos y planeación ejecutiva necesarios para avanzar con certidumbre. Asimismo, reconoció que esta infraestructura será determinante para impulsar la competitividad regional y fortalecer el comercio exterior.