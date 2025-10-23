Refuerza conectividad con carretera en N.L.

La obra de rehabilitación del segundo cuerpo y puente vehicular en la Carretera MEX II ha alcanzado un 80 % de avance.

Este proyecto es crucial para Nuevo Laredo, ya que mejorará significativamente la movilidad y potenciará el desarrollo económico de la región.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, destacó que este proyecto representa un compromiso prioritario de su administración, por lo que gestionó los permisos por parte del Gobierno Federal para poder destinar recursos municipales a una obra de la federación, con el fin de impulsar la competitividad y el flujo comercial de la ciudad.

"Esta infraestructura es vital para nuestra economía, pues Nuevo Laredo es el motor del comercio internacional terrestre. A pesar de que es una vía federal, decidimos invertir recursos municipales porque sabemos lo mucho que beneficia a transportistas, agentes aduanales y a toda la comunidad", subrayó.

¿Qué trabajos se están realizando actualmente?

Explicó que actualmente se realizan las maniobras para la instalación de cuatro trabes o vigas principales que servirán de soporte a las losas de rodamiento por donde circulará el tráfico pesado; cada una de estas piezas tiene 22.6 metros lineales de largo y 1.5 metros de alto, y se colocan sobre los cabezales o columnas que dan estructura al puente.

"Estas cuatro vigas son parte de un total de ocho que conformarán el primer tramo de la estructura. Hoy estamos aprovechando una ventana de tiempo sin movimiento ferroviario para trabajar con seguridad sobre el derecho de vía de Kansas City. Esperamos que las siguientes lleguen en el transcurso de esta semana para concluir esta sección", explicó la alcaldesa.

El área en intervención corresponde al cruce donde pasan los trenes, lo que ha requerido una estricta coordinación logística para garantizar la seguridad de los trabajadores y la continuidad de las operaciones ferroviarias.

¿Cuáles son los trabajos restantes?

Los trabajos restantes incluyen la colocación de las trabes faltantes, el vaciado de las losas de concreto, la aplicación de asfalto y la instalación de parapetos de seguridad en ambos lados del puente.