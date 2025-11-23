Avanza la construcción de puente internacional

La construcción del nuevo puente en el Libramiento MEX II avanza con paso firme y se perfila como una obra clave para mejorar la seguridad vial y agilizar el flujo del transporte de carga, beneficiando a miles de operadores y ciudadanos que diariamente utilizan esta ruta estratégica para el comercio internacional.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, señaló que la obra registra un 85 por ciento de avance y que en aproximadamente cuatro semanas concluirán el vaciado y los trabajos de acabado que permitirán su apertura.

"Este puente es una respuesta directa a una necesidad histórica del sector transportista. Estamos construyendo una obra segura, moderna y estratégica que cuidará la vida de quienes transitan diariamente por esta ruta y que impulsará la competitividad de nuestra ciudad", afirmó la alcaldesa.

El puente, que conectará con el Puente del Comercio Mundial, se ubica en el Libramiento MEX II cuerpo poniente, en el tramo de la Carretera Monterrey – Carretera Nuevo Laredo, y representa una inversión superior a 246 millones de pesos.

Actualmente, las cuadrillas especializadas trabajan en el vaciado de las losas del puente, una de las etapas finales antes de su conclusión estructural.

Está obra estratégica permaneció detenida por más de 25 años y hoy vuelve a cobrar vida, el proyecto contempla la edificación de un puente vehicular de casi un kilómetro, así como la construcción de más de mil 600 metros de carretera, ampliando significativamente la capacidad de esta importante vía.

La conclusión de estos trabajos traerá beneficios directos para los transportistas de carga, ya que permitirá reducir tiempos de traslado, fortalecer la seguridad vial y agilizar el flujo comercial hacia el Puente del Comercio Mundial, uno de los cruces más relevantes para el intercambio binacional.