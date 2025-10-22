Agreden a Guardia Estatal en Nuevo Laredo; aseguran vehículo y armamento

Personal de la Guardia Estatal fue atacado por civiles armados durante un recorrido de vigilancia en la colonia Infonavit Benito Juárez, en el municipio de Nuevo Laredo. Tras repeler la agresión, los elementos aseguraron un vehículo, armamento y equipo táctico.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con el reporte, los elementos hacían recorridos de vigilancia por el mencionado sector cuando observaron tres camionetas tipo pick up, dos de color negro y una blanca, en las que viajaban entre diez y 14 personas del sexo masculino. Cuando los hombres notaron la presencia de las autoridades, aceleraron la marcha y abrieron fuego contra las unidades de la Guardia Estatal, además de lanzar artefactos conocidos como ponchallantas para impedir su persecución.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Tras la agresión, se aseguró un vehículo Sierra Denali color negro, que fue abandonado en la zona, en cuyo interior se localizaron dos armas largas calibre .223 con sus cargadores, diez cargadores adicionales, así como dos chalecos tácticos y dos cascos.