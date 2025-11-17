Aseguran camioneta robada y con droga al interior en Nuevo Laredo

Elementos de la Guardia Estatal aseguraron una camioneta presuntamente vinculada a actividades delictivas durante recorridos de seguridad en Nuevo Laredo.

La unidad fue localizada abandonada a unas calles del Fraccionamiento Los Fresnos. Al verificar sus datos, el sistema arrojó un reporte de robo en el extranjero.

En el interior del vehículo se encontraron tres equipos de radiofrecuencia y cien bolsas que contenían un polvo blanco con características de la cocaína. Tanto la camioneta como los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.