Rescatan parques en Nuevo Laredo

Lo que antes eran lotes baldíos y espacios abandonados, hoy se han transformado en lugares llenos de vida, risas y convivencia.
La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó la rehabilitación de dos áreas recreativas en la colonia Nueva Era, obras que devuelven a las familias un punto seguro para reunirse, jugar y fortalecer los lazos comunitarios.
Durante la entrega, la alcaldesa destacó la importancia de rescatar estos espacios que por años permanecieron en el olvido y hoy son motivo de orgullo para las y los vecinos del sector. "Estas plazas significan mucho más que concreto o mobiliario nuevo, representan unión, esfuerzo y esperanza. Aquí los niños pueden jugar tranquilos, los padres convivir y los vecinos reencontrarse como comunidad. Estamos rescatando estos lugares para devolverles vida y fortalecer a las familias neolaredenses", expresó Canturosas Villarreal.
¿Qué incluye la rehabilitación?
Las obras entregadas corresponden a la rehabilitación de áreas recreativas en las privadas 11-A y 13-B de la colonia Nueva Era. En la Privada 11-A, se invirtió 1 millón 294 mil 105 pesos para renovar 408 metros cuadrados, con la instalación de mobiliario urbano, juegos infantiles y botes para basura. Mientras tanto en la Privada 13-B, la inversión fue de 897 mil 226 pesos en una superficie de 700 metros cuadrados, donde se incluyeron palapas, áreas verdes, andadores, rampas de acceso, bancas, asadores, alumbrado público y señalética.
Estas plazas benefician directamente a más de mil 875 habitantes del sector, quienes ahora cuentan con espacios dignos y seguros para la recreación. Canturosas Villarreal agradeció la colaboración de los vecinos que se han organizado para cuidar y mantener las áreas limpias y en buen estado. "Nosotros ponemos las herramientas, pero ustedes hacen comunidad. Eso es lo más valioso: que los vecinos se conozcan, convivan y se sientan parte de algo que les pertenece", mencionó la presidenta.
¿Cuál es el contexto de las inversiones en la colonia?
Desde el inicio de su administración, la colonia Nueva Era ha sido una prioridad para el Gobierno Municipal. Entre 2021 y 2024, se han invertido más de 28 millones de pesos en diversas obras como la rehabilitación del subcolector sanitario, la impermeabilización de la estación de bomberos, la construcción de plazas y alumbrado público, así como la rehabilitación del dispensario médico y un canal pluvial. Actualmente, continúa vigente la rehabilitación del área deportiva en la calle Valdez Reyna, con un avance del 50 por ciento.